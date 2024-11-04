Muerto PNB en choque vial frente a la iglesia del padre Vílchez en San Francisco

Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana derrapó su moto frente a la iglesia del padre Vílchez, conllevando a su trágica muerte.

La víctima de este accidente vial quedó identificado como José Manuel Hernández Mayorca de 28 años.

Se conoció que el oficial de la PNB perdió el control de la motocicleta y quedó tendido frente a la reconocida iglesia, situada en la parroquia El Bajo de San Francisco.

Noticia al Día