Muertos tío y sobrino al impactar su motocicleta contra una pared vía a La Cañada de Urdaneta

Dos hombres murieron la madrugada de este lunes 16 de junio, en un accidente de tránsito en el corredor vial Hugo Chávez, a la altura de la parroquia Chiquinquirá del municipio La Cañada de Urdaneta, en Zulia.

Las víctimas fatales quedaron identificadas como Anderson Andrés Muñoz Chirinos, de 27 años, y Ever Javier Chirinos Chourio, de 38 años. Ambos eran tío y sobrino.

Extraoficialmente, se conoció, que ambos se desplazaban en el automotor, cuando impactaron contra una pared, quedando sin vida en el sitio.

Al parecer, el fuerte impacto ocurrió cerca de un comando militar de la GNB, por lo que de inmediato los funcionarios notificaron lo sucedido a las autoridades de tránsito de la PNB.

Los cadáveres fueron llevados a la morgue de la ciudad marabina para su autopsia correspondiente.

Noticia al Día