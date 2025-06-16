Domingo 21 de septiembre de 2025
Sucesos

Muertos tío y sobrino al impactar su motocicleta contra una pared vía a La Cañada de Urdaneta

El fuerte impacto ocurrió cerca de un comando de la GNB

Por Greily Nuñez

Muertos tío y sobrino al impactar su motocicleta contra una pared vía a La Cañada de Urdaneta
Foto: Referencial
Dos hombres murieron la madrugada de este lunes 16 de junio, en un accidente de tránsito en el corredor vial Hugo Chávez, a la altura de la parroquia Chiquinquirá del municipio La Cañada de Urdaneta, en Zulia.

Las víctimas fatales quedaron identificadas como Anderson Andrés Muñoz Chirinos, de 27 años, y Ever Javier Chirinos Chourio, de 38 años. Ambos eran tío y sobrino.

Extraoficialmente, se conoció, que ambos se desplazaban en el automotor, cuando impactaron contra una pared, quedando sin vida en el sitio.

Al parecer, el fuerte impacto ocurrió cerca de un comando militar de la GNB, por lo que de inmediato los funcionarios notificaron lo sucedido a las autoridades de tránsito de la PNB.

Los cadáveres fueron llevados a la morgue de la ciudad marabina para su autopsia correspondiente.

Noticia al Día

Noticias Relacionadas

Entretenimiento

Gustavo Dudamel se despedirá de la Filarmónica de Los Ángeles tras 17 años de trabajo

El criollo anunció, en febrero de 2023, que dejaría de ser el director de la Filarmónica de Los Ángeles para incorporarse como director a la de Nueva York de forma permanente
Sucesos

Dos personas heridas dejó accidente de tránsito en el sector Altos de la Vanega en Maracaibo

Dos personas resultaron heridas en horas de la tarde de este sábado 20 de septiembre tras sufrir un accidente de tránsito ocurrido en los alrededores de la estación del Metro del sector Altos de la Vanega, parroquia Francisco Eugenio Bustamante en Maracaibo.
Sucesos

Ministerio Público del Zulia imputará a tres personas que se desplazaban en una moto sin casco y violando las leyes de tránsito

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó este viernes 19 de septiembre sobre la aprehensión de tres jóvenes que se desplazaban en una motocicleta sin casco e incumpliendo las normativas sobre tránsito terrestre, poniendo en riesgo sus propias vidas.

Sucesos

Rescatan a hombre tras 24 horas en cautiverio en La Concepción, JEL

Efectivos militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), adscritos al Comando de Zona Nº 11 Zulia, lograron rescatar a un hombre luego de estar durante 24 horas en cautiverio. El procedimiento se realizó en el sector Los Rosales, parroquia La Concepción, municipio Jesús Enrique Lossada.


