Mujer agredió salvajemente a su suegra de 71 años en Caracas

Una mujer agredió salvajemente a su suegra, de 71 años, en el sector 23 de enero, en Caracas.

La agresión que sufrió la abuela, Zulay Montesinos, por parte de su nuera, Gabriela Andreína Pimentel, quedó grabada en una cámara de seguridad.

Al parecer, el hijo de Montesinos desconocía la situación, sin embargo, el pasado martes 30 de septiembre revisó una cámara que tenía en el cuarto de la mamá y observó los tratos crueles a los que era sometida.

Piden justicia ante el Fiscal General Tarek William Saab para que sea imputada por el Ministerio Público.

Noticia al Día