Mujer contrató a dos delincuentes para que asesinaran a su pareja y les pagó con tres bovinos en Cojedes

Carmen María Oronoz Gil, de 46 años, planificó el asesinato de su pareja, José Virgilio Toro García, de 37 años.

El crimen ocurrió el pasado 15 de noviembre, en el sector La Yaguara de Gabinero, parroquia Las Vegas del municipio Rómulo Gallegos, en Cojedes.

Las investigaciones efectuadas por los detectives del CICPC dieron con el esclarecimiento del caso, acotando que Oronoz fue la autora intelectual del hecho.

Pagó con bovinos

La mujer contrató a dos delincuentes para que lo asesinaran. Para ello, les aportó información sobre la ubicación y ruta de desplazamiento de Toro, por lo que al visualizarlo le asestaron varios balazos, dejándolo sin vida en el sitio.

Luego de minuciosas labores de campo, se conoció que la concubina de José Toro planeó el homicidio porque presuntamente, maltrataba física y verbalmente a sus hijastros.

Las autoridades indicaron que la mujer le pagó a los hampones con tres bovinos.

Cabe destacar, que gracias a las investigaciones, también fue detenido Dixon José Ponte Escobar (20), quien poseía un registro por hurto, quedando en fuga, Andrés Arturo Silva (33), alias El Pelón.

El CICPC puso a disposición de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público del estado Cojedes, una Empire Horse, placas AC6G84A, vestimenta y un par de zapatos del occiso, un arma de fuego tipo escopeta cañón largo y un morral.

Noticia al Día