Mujer cortó el miembro de su esposo por infiel, fue a la cárcel y él la perdonó

En diciembre de 2023, Gilberto Nogueira de Oliveira, conocido como Tony, fue brutalmente atacado por su esposa, Daiane dos Santos Faria, luego de descubrir que él le era infiel.

La mujer, en un arrebato de furia, le cortó el pene con una navaja en un acto de venganza. El ataque tuvo lugar en Atibaia, una ciudad del interior de San Pablo, Brasil , y dejó al hombre gravemente herido. El hecho marcó una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre.

Daiane, de 34 años, fue arrestada y condenada a 4 años y 8 meses de prisión por el violento incidente. Sin embargo, lo que parecía el final de una relación marcada por la traición y la violencia tomó un giro inesperado. A pesar de la magnitud del ataque, Gilberto, de 40 años, decidió perdonar a su esposa.

A lo largo de su recuperación, que incluye un tratamiento regenerativo para sanar las heridas físicas y emocionales, Tony mantuvo una comunicación constante con Daiane a través de cartas.

En estas cartas, ambos expresaron sus sentimientos y sanaron las heridas de su pasado. Daiane perdonó la infidelidad de su esposo, mientras que él perdonó el brutal ataque que le cambió la vida. Según palabras de Gilberto, “La sensación que siento al visitarla es de alegría, de felicidad.

Noticia al Día / Blu Radio