Mujer cortó el rostro de su hija de 15 años con una hojilla

Una mujer identificada como Teotiste del Carmen Indriago Durán, de 41 años, fue detenida por funcionarios de la Policía Bolivariana de Aragua (PBA) tras ser señalada de cortar el rostro de su hija de 15 años con una hoja de afeitar (hojilla) en la localidad de Palo Negro, municipio Libertador.

La detención se produjo luego de que el padre de la adolescente y pareja de la agresora se presentara ante el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la jurisdicción para denunciar el grave maltrato infantil.

El incidente tuvo lugar el pasado 30 de octubre en Palo Negro. Tras la denuncia en el Consejo de Protección, el padre acudió a la Estación Policial "Libertador Simón Bolívar" de la PBA, donde una comisión policial se entrevistó con él y los consejeros.

Los agentes verificaron la lesión de la menor y constataron la herida en su rostro que, según el testimonio, fue infligida por su propia madre.

Indriago Durán fue aprehendida y puesta a la orden de las autoridades competentes por el delito de maltrato infantil y las lesiones causadas a la adolescente.

