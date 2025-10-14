Mujer dio a luz dentro de su casa y luego estranguló a su bebé en Valencia

Andreína Katherine López Peper, fue detenida por asesinar a su bebé recién nacida, en Valencia.

Las autoridades del CICPC informaron, que López estaba en su casa junto a sus hijas mayores, cuando presentó dolores de parto. Sin embargo, optó por encerrarse en una de las habitaciones, dio a luz a la pequeña y la estranguló con una prenda de vestir. La mujer no quería tener más hijos.

Para evadir su responsabilidad, se trasladó al Hospital Materno Infantil Dr. José María Vargas, donde fue atendida y al ser interrogada por el hecho, manifestó que luego de dar a luz perdió el conocimiento y el padre de la bebé la mató.

López quedó a disposición del MP.

Noticia al Día