Mujer pagará 16 años de cárcel por tráfico de seis adolescentes para una red de prostitución en Falcón

María Clementina del Carmen González Paredes, de 20 años, fue condenada a cumplir 16 años y 8 meses de prisión; luego de que admitió en juicio su responsabilidad en el tráfico de seis adolescentes.

De acuerdo a los reportes, la situación fue detectada el 5 de octubre del 2016 por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en el sector 23 de enero de la ciudad de Punto Fijo, en Falcón.

De igual manera, fueron condenados por este caso, Adriana María González Paredes, Yefferson Orlando Sánchez Perdomo, Julio César Morales Matos y Daniel Esteban Maitán Pineda.

Los hechos

Según los archivos del caso, la madre de una de las víctimas formuló una denuncia telefónica ante la GNB e indicó que tanto su hija como otras adolescentes eran sometidas a prostitución en un hotel ubicado en el sector 23 de Enero.

Ante esta información, una comisión de la GNB se movilizó hasta el hotel. Allí, verificaron los libros de registro de ingresos e identificaron la habitación donde se encontraba la adolescente.

Al ingresar, hallaron a la joven teniendo intimidad con un hombre, mientras que otras tres adolescentes observaban la situación en la misma habitación.

Durante la revisión de los documentos de identidad de las adolescentes en la habitación, las víctimas informaron que había más chicas en el hotel bajo la misma situación.

Al percatarse de la situación, las hermanas González Paredes se acercaron y mostraron una actitud agresiva hacia los funcionarios. Durante la entrevista con las adolescentes, se vinculó a ambas féminas con los hechos; y en consecuencia resultaron aprehendidas junto con Sánchez Perdomo, Morales Matos y Maitán Pineda para ser puestos a la orden del Ministerio Público.

En el juicio, la Fiscalía 16ª de Falcón ratificó la acusación contra González Paredes por la comisión del delito de tráfico de personas.

Una vez que la representación fiscal evacuó los medios de prueba concernientes al caso, el Tribunal 1° de Juicio de esa jurisdicción dictó la mencionada condena en contra de la acusada; además de que ordenó su reclusión en el anexo femenino de la Comunidad Penitenciaria de Coro.

Noticia al Día / Diario 2001