Mujer quemó con una cuchara caliente el rostro de su hijo de 4 años en Caracas

Una mujer quemó el rostro de su hijo, de 4 años, con una cuchara caliente.

La implicada en este delito fue detenida por funcionarios de la PNB, en el sector Puente el Limón, carretera vieja Caracas – La Guaira.

La comunidad denunció la atrocidad cometida y de inmediato los efectivos arrestaron a la mujer, cuya identidad no revelaron.

Por su parte, el niño fue trasladado al Consejo de Protección y posteriormente a un centro asistencial, para brindarle la atención médica correspondiente, mientras que su progenitora quedó en manos del MP.

Noticia al Día