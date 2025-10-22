Miércoles 22 de octubre de 2025
Mujer quemó con una cuchara caliente el rostro de su hijo de 4 años en Caracas

Por Greily Nuñez

Mujer quemó con una cuchara caliente el rostro de su hijo de 4 años en Caracas
Una mujer quemó el rostro de su hijo, de 4 años, con una cuchara caliente.

La implicada en este delito fue detenida por funcionarios de la PNB, en el sector Puente el Limón, carretera vieja Caracas – La Guaira.

La comunidad denunció la atrocidad cometida y de inmediato los efectivos arrestaron a la mujer, cuya identidad no revelaron.

Por su parte, el niño fue trasladado al Consejo de Protección y posteriormente a un centro asistencial, para brindarle la atención médica correspondiente, mientras que su progenitora quedó en manos del MP.

Gustavo Petro expone la verdad de las ‘dádivas’ de EEUU: "No es ayuda, es control"

El presidente dio algunos ejemplos de lo que ha sucedido con esas dádivas en el país suramericano.
Aeronave se estrella e incendia en Táchira

Reportan dos fallecidos

Abatido en Los Bucares el presunto homicida del sargento Kennys Cárdenas en Cabimas

Las autoridades siguen en labores de investigación
"Una moto cuesta 900 dólares, pero colocarle al herido unas barras, tornillos y placa sale en 7 mil dólares": Gobernador de Lara

El incremento de accidentes es a nivel nacional

