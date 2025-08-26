Murieron abuela y su nieto electrocutados tras caerle un cable de alta tensión en Baruta

Una tragedia sacudió la mañana del lunes 25 de agosto, en el casco central de Baruta, cuando la caída de un cable de alta tensión causó la muerte de dos personas.

El incidente ocurrió en la calle Bolívar, cobrando la vida de una mujer y su nieto, quienes se encontraban en una parada de autobús.

Las víctimas fueron identificadas como Johana Yanez, de 47 años, y su nieto, de 12 años. Según el periodista de sucesos Roman Camacho, ambos estaban sentados en los escalones de una parada de autobuses de la línea Las Minas de Baruta cuando un cable de alta tensión se desprendió, electrocutándolos al entrar en contacto.

Tras el lamentable suceso, equipos de seguridad y rescate, incluyendo a la Policía, Protección Civil, los Bomberos de la Trinidad y la PNB, se movilizaron rápidamente al lugar, aunque no pudieron hacer nada por las víctimas.

También acudieron al sitio funcionarios de Corpoelec para gestionar la emergencia y restablecer el servicio eléctrico, y agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para realizar el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) en Bello Monte.

La Dirección de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Baruta lamentó profundamente el hecho e informó que la Dirección Nacional de Homicidios del Cicpc ha iniciado las investigaciones para esclarecer las circunstancias de esta tragedia.

Noticia al Día/Román Camacho