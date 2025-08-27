Miércoles 27 de agosto de 2025
Sucesos

Murió abuelo de 84 años al lanzarse a los rieles del Metro de Caracas

El hombre de 84 años falleció en horas de la mañana de este miércoles 27 de agosto

Por Ernestina García

Un hombre de 84 años falleció en horas de la mañana de este miércoles 27 de agosto, tras lanzarse a los rieles del Metro de Caracas en la estación Plaza Venezuela, según informaron autoridades del sistema de transporte.

El incidente, ocurrido en una de las estaciones de mayor afluencia de la capital, obligó a activar de inmediato los protocolos de seguridad y atención de emergencias previstos para este tipo de eventos.

Personal especializado procedió con el levantamiento del cuerpo sin signos vitales, en medio de las labores coordinadas con cuerpos de seguridad y bomberos.

Noticia al Día/Román Camacho

