Un hombre de 84 años falleció en horas de la mañana de este miércoles 27 de agosto, tras lanzarse a los rieles del Metro de Caracas en la estación Plaza Venezuela, según informaron autoridades del sistema de transporte.

Lee tambièn: FANB incautó tres toneladas de cocaína en Amazonas

El incidente, ocurrido en una de las estaciones de mayor afluencia de la capital, obligó a activar de inmediato los protocolos de seguridad y atención de emergencias previstos para este tipo de eventos.

Personal especializado procedió con el levantamiento del cuerpo sin signos vitales, en medio de las labores coordinadas con cuerpos de seguridad y bomberos.

Noticia al Día/Román Camacho