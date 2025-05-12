Murió bebé de nueve meses en Yaracuy al recibir descarga eléctrica

Un infante de aproximadamente nueve meses de nacido murió tras recibir una descarga eléctrica al manipular un cable de extensión en una vivienda ubicada en la comunidad 28 de Marzo, sector Villa Zamora, municipio Cocorote, estado Yaracuy.

Según fuentes cercanas al caso, familiares encontraron al bebé inconsciente en el suelo y lo trasladaron de urgencia al Hospital Pediátrico Niño Jesús, en el municipio San Felipe, donde ingresó sin signos vitales.

El cuerpo del pequeño presentaba una quemadura en una de sus manos, lo que hace presumir que fue con esa extremidad con la que hizo contacto con la corriente eléctrica. Además, se informó que el infante tenía otras lesiones en el área del cuello y la región inguinal.

Funcionarios del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer 2 los detalles de este lamentable suceso.

Noticia al Día/Yaracuy al Dia