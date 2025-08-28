Jueves 28 de agosto de 2025
Sucesos

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

El personal médico del hospital Dr. Luis Razetti de Barinas confirmó el fallecimiento del infante.

Por Ernestina García

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas
Un bebé de nueve meses murió a causa de los brutales golpes propinados por su padre, un joven de 21 años.
El personal médico del hospital Dr. Luis Razetti de Barinas confirmó el fallecimiento del infante. El bebé no logró sobrevivir a las severas heridas, que incluyeron traumatismo craneoencefálico, edema cerebral, hemorragia digestiva y fractura de fémur izquierdo.

Según el testimonio de la madre de la víctima, la agresión se desencadenó tras una discusión con el progenitor. En un ataque de ira, el hombre presuntamente lanzó al niño contra una pared y le propinó varias patadas. La madre también fue agredida físicamente.

Tras el incidente, allegados a la madre buscaron ayuda, logrando que el pequeño recibiera atención médica. Sin embargo, las lesiones eran demasiado graves. Las autoridades, al ser informadas del caso, iniciaron un operativo para capturar al agresor.

El joven de 21 años, residente de la población de Bum Bum, en el municipio Antonio José de Sucre, fue detenido y puesto a disposición de la justicia.

Noticia al Día/Barina al Día

