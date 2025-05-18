Murió Benito Chirinos, director general de la alcaldía de Cabimas tras sufrir un accidente en Maracay

El director general de la alcaldía del municipio Cabimas, Benito Chirinos, perdió la vida tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en horas de la noche de este sábado 17 de mayo, cuando viajaba abordo de su vehículo en compañía de una hija en dirección hacia la Gran Caracas.

Reportes preliminares de este lamentable suceso indican que Chirinos perdió el control del carro, se salió de la carretera y en consecuencia fue a dar a un barranco, muriendo al instante. Su hija, identificada como Karla Chirinos Ojeda, sobrevivió y permanece recluida en el hospital de Maracay.

Chirinos fue director de la alcaldía de Cabimas desde el año 2021 y además era dirigente político del partido Acción Democrática. El cuerpo de Benito Chirinos fue llevado a la morgue del Hospital de Maracay. Finalizados los trámites forenses, sus restos serán trasladados a Cabimas, para su último adiós, según reseñó el diario El Regional del Zulia en su página web.

Noticia al Día / Con información de El Regional del Zulia