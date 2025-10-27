Murió contadora pública luego de una cirugía estética en Aragua

Una contadora pública murió luego de realizarse una cirugía estética en un centro de salud, en la ciudad de Cagua, municipio Sucre del estado Aragua.

Los hechos ocurrieron entre el 13 y el 15 de septiembre de 2025. La víctima, Angélica María, de 42 años, acudió al lugar para someterse a una liposucción.

Alba Lilian Londoño, madre de la fallecida, relató, que los médicos no prestaron la atención debida ni durante la intervención ni en el crítico periodo postoperatorio.

«Mi hija murió por múltiples hemorragias descontroladas, reventada y con un mal manejo postoperatorio», declaró la madre, quien asegura que el equipo médico actuó de manera «inhumana», ocasionando la muerte de su hija.

Celeridad procesal



La causa por este trágico suceso ya cursa en la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la ciudad de Maracay, bajo el número MP-162396-2025. Sin embargo, Alba Londoño expresó su temor de que la justicia no avance con la celeridad que el caso requiere.

En su desesperado llamado, reveló que, según información en su poder, los profesionales denunciados tendrían «varias causas de mala praxis» ante el Cicpc del estado Aragua, sin que hasta la fecha se haya hecho justicia.

«La muerte de mi hija enluta nuestras vidas, pero da esperanza a la justicia para que no sigan operando y dejando huérfanos a más niños», expresó la señora Londoño, haciendo un emotivo recordatorio de que su hija era una mujer con ilusiones y sueños y una madre excelente de una joven atleta de 14 años.

Súplica



Con la esperanza puesta en la máxima autoridad penal de la nación, la madre solicitó la intervención directa del Fiscal General para que a través de los entes especiales como Corposalud, el Cicpc y la Fiscalía Cuarta de Aragua, agilicen la investigación y se sancione a los responsables.

«Pido justicia Fiscal General, piedad por mi dolor, ayúdenme», concluye su desgarrador mensaje, un grito de auxilio desde el dolor más profundo que busca evitar que otras familias vivan una tragedia similar.

Noticia al Día / El Siglo