Murió en Barquisimeto la enfermera quemada por su pareja en Yaracuy

Luego de cuatro días de agonía, murió la enfermera que fue prendida en fuego por su pareja.

La víctima, Roxana Parra, de 25 años, tenía graves quemaduras en su cuerpo y fue llevada a la unidad de traumatología del hospital de Barquisimeto Antonio María Pineda.

La mujer sufrió quemaduras en al menos 50% de su cuerpo. El hecho ocurrió la noche del domingo 28 de septiembre, en un espacio donde convivían, en el sector Tamarindo, en Aroa, municipio Bolívar.

Supuestamente, la pareja estaba discutiendo porque ella quería terminar con la relación, dijeron vecinos de la zona.

El hombre también incendió el referido galpón y fue detenido por la Policía del estado horas después del suceso. El jueves lo presentaron ante el tribunal, el cual le ratificó la medida de privativa de libertad y lo imputó por feminicidio frustrado.

Noticia al Día / Yaracauy al Día