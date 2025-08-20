Murió en enfrentamiento funcionario del Conas en Barquisimeto

El Sargento Mayor de Tercera (SM3) Domingo Javier Sánchez Colmenares, de 28 años, efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) adscrito al Comando Nacional Antisecuestro (Conas), fue asesinado el martes 19 de agosto, en el estado Lara.

Su muerte ocurrió durante un enfrentamiento en el sector La Tomatera del barrio Tierra Negra, en Barquisimeto.

Sánchez Colmenares participaba en una operación táctica para desarticular una banda delictiva en la zona, cuando la comisión militar fue sorprendida y atacada a tiros por los delincuentes.

Durante el intercambio de disparos, el militar, residenciado en Pie de Cuesta, resultó gravemente herido. Aunque fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica inmediata, no pudo superar las lesiones y falleció.

Noticia al Día/última Pagina Táchira