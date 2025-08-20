Miércoles 20 de agosto de 2025
Sucesos

Murió en enfrentamiento funcionario del Conas en Barquisimeto

Fue asesinado el, tras un enfrentamiento en el sector La Tomatera, barrio Tierra Negra del municipio Iribarren, Barquisimeto

Por Ernestina García

Murió en enfrentamiento funcionario del Conas en Barquisimeto
El Sargento Mayor de Tercera (SM3) Domingo Javier Sánchez Colmenares, de 28 años, efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) adscrito al Comando Nacional Antisecuestro (Conas), fue asesinado el martes 19 de agosto, en el estado Lara.

Su muerte ocurrió durante un enfrentamiento en el sector La Tomatera del barrio Tierra Negra, en Barquisimeto.

Sánchez Colmenares participaba en una operación táctica para desarticular una banda delictiva en la zona, cuando la comisión militar fue sorprendida y atacada a tiros por los delincuentes.

Durante el intercambio de disparos, el militar, residenciado en Pie de Cuesta, resultó gravemente herido. Aunque fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica inmediata, no pudo superar las lesiones y falleció.

Noticia al Día/última Pagina Táchira

Sucesos

Murió en enfrentamiento funcionario del Conas en Barquisimeto

Fue asesinado el, tras un enfrentamiento en el sector La Tomatera, barrio Tierra Negra del municipio Iribarren, Barquisimeto
Sucesos

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Varios medios locales de esa región central del país, reportaron que la pareja estuvo compartiendo en una finca cuya dueña era la misma Nuvis Indira Perozo y que tras sostener una acalorada discusión, mientras se bañaban en una piscina, Rincón Lozano la sometió y la sumergió hasta ahogarla.

Al Dia

Ministro Cabello informó sobre un nuevo arsenal de explosivos incautado en el estado Miranda

Dijo que los organismos de seguridad del Estado capturaron a Carlos Luis Arrieta Márquez, alias 'El Flaco'; y Aliannis Araujo Lozada, alias 'La Negra', implicados en el plan terrorista desmantelado en Plaza Venezuela en Caracas.
Sucesos

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Su madre, Carol Velásquez (42), informó a través de un contacto telefónico con Noticia al Día que tras la repentina ausencia de su hija y nietos decidió colocar la denuncia ante las autoridades del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), por el temor que algo malo le haya ocurrido.


