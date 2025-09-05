Murió funcionaria de la PNB en accidente vial en Aragua

Una oficial de la PNB, identificada como, Miriangeles G. Guzmán R., falleció al sufrir un accidente de tránsito, en la avenida Intercomunal, en el tramo de La Encrucijada, sentido hacia Cagua, Aragua.

Se conoció, que la oficial se desplazaba en una moto junto a un hombre, cuando fueron impactados por una Encava, azul. Se desconoce si la camioneta pertenece a alguna línea de transporte público.

Guzmán, a pesar de portar su casco, sufrió lesiones mortales en la cabeza.

Igualmente, se conoció, que el conductor de la moto, cuya identidad se desconoce, sobrevivió sin lesiones graves al accidente.

La víctima pertenecía al Servicio de Control de Reuniones Públicas y Manifestación de la PNB regional.

Noticia al Día / El Siglo