Viernes 05 de septiembre de 2025
Sucesos

Murió funcionaria de la PNB en accidente vial en Aragua

El conductor de la moto, cuya identidad se desconoce, sobrevivió sin lesiones graves

Por Greily Nuñez

Murió funcionaria de la PNB en accidente vial en Aragua
Una oficial de la PNB, identificada como, Miriangeles G. Guzmán R., falleció al sufrir un accidente de tránsito, en la avenida Intercomunal, en el tramo de La Encrucijada, sentido hacia Cagua, Aragua.

Se conoció, que la oficial se desplazaba en una moto junto a un hombre, cuando fueron impactados por una Encava, azul. Se desconoce si la camioneta pertenece a alguna línea de transporte público.

Guzmán, a pesar de portar su casco, sufrió lesiones mortales en la cabeza.

Igualmente, se conoció, que el conductor de la moto, cuya identidad se desconoce, sobrevivió sin lesiones graves al accidente.

La víctima pertenecía al Servicio de Control de Reuniones Públicas y Manifestación de la PNB regional.

Noticia al Día / El Siglo

Al Dia

Niños de cinco años aprenderán de armas en Tennessee

Niños desde los cinco años empezarán a arrancar con clases de seguridad en el manejo de armas en Tennessee,
Al Dia

Así capturaron a vigilante robando dentro de Farmatodo (video)

Este jueves, la Policía Municipal de Chacao detuvo en flagrancia a Julio César Ponte Quintero, de 51 años, mientras cometía…
Sucesos

Arrestaron a influencer junto a dos cómplices por microtráfico de drogas en Caracas

Tres jóvenes quedaron detenidos en La Candelaria, Caracas, por su presunta implicación en el microtráfico de drogas. Entre los detenidos…
Al Dia

Más 131 mil personas han sido procesadas por narcotráfico en el país

En los últimos ocho años han logrado procesar a 131 mil 893 personas

