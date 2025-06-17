Murió hombre al colgarse de una cuerda en la urbanización Altamira de Maracaibo

Un hombre decidió tomar la fatal decisión de quitarse la vida al colgarse de un mecate, en una plaza de la urbanización Altamira, en Maracaibo.

La víctima, cuya identidad se desconoce, tenía aparentes problemas financieros que lo llevaron a suicidarse.

El hombre colgado de un árbol fue visualizado por algunos ciudadanos de la zona, quienes aterrados, notificaron lo sucedido a las autoridades policiales de la región.

El cadáver fue llevado a la morgue de la ciudad marabina para su respectiva autopsia.

Una llamada a la prevención



La Organización Panamericana de la Salud (OPS), se esfuerza por trabajar con todas las partes interesadas en la prevención de los suicidios en las Américas.

La unidad técnica de la OPS proporciona apoyo técnico a los países, para desarrollar estrategias nacionales de prevención del suicidio. Estas estrategias son esenciales para elevar la prevención del suicidio en la agenda nacional.

Por su parte, la alcaldía de Maracaibo, cuenta con un programa de salud mental, adscrito a la Dirección de Salud, para atender a personas que tengan alguna problemática y esto lo conlleve a quitarse la vida. Puedes encontrarlos a través de @saludmaracaibo_ en Instagram.

También a nivel nacional se puede contar con la Federación de Psicólogos de Venezuela (FPV), quienes tienen servicios de atención psicológica a distancia, como su Línea de Atención Psicológica (LAPSI-Gratuita) 0424-290.73.38, además cuentan con el Programa de Psicólogos Voluntarios (PPV-Gratuito), el servicio SEAPSI (pago) y la Comunidad Calmadamente (Gratuito). Se pueden solicitar citas completando el formulario publicado en su perfil a través de su cuenta de Instagram @fpv_ve.

El apoyo oportuno es fundamental para evitar los casos de suicidios en la región.

Noticia al Día