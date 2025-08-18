Murió hombre que iba en su "bicitaxi" con dos pasajeros y fue arrollado por una camioneta en San Francisco

Un accidente de tránsito registrado en el sector Los Dulces en el municipio San Francisco, dejó como resultado una persona muerta cuando el chofer de una camioneta se llevó por delante a una "bicitaxi" que se desplazaba con tres personas por un costado de la carretera.

Informes preliminares de este suceso indican que el chofer responsable del arrollamiento huyó a toda velocidad. Las víctimas fueron socorridas por funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo y llevadas hasta el hospital General del Sur, donde el dueño de la "bicitaxi" expiró.

Se pudo conocer que el nombre del fallecido era Adrián Alberto Álvarez Ordóñez, quien murió en el referido centro asistencial por politraumatismo craneoencefálico y generalizado. Los otros heridos presentaron diversas laceraciones y heridas superficiales en extremidades superiores e inferiores.

Noticia al Día