Murió la sexagenaria del fuerte choque entre un carrito porpuesto contra un camión cisterna en Pomona

Como Aura Luz Jaime Bonilla fue identificada la mujer que falleció debido al brutal choque entre un carrito porpuesto y un camión cisterna, frente al mercado Ka’i Ka’i, en la avenida Pomona del municipio Maracaibo, en Zulia.

Lee también: Una mujer resultó gravemente herida en fuerte choque entre un vehículo y un camión cisterna

En el carro venían otras dos personas, quienes también resultaron afectadas junto al chofer del vehículo Ford Zephyr, año 1982. "El fuerte accidente vial dejó cuatro personas lesionadas, quienes fueron llevadas al Hospital Universitario de Maracaibo y uno fue trasladado a una clínica privada", agregaron las autoridades del cuerpo de Bomberos en sus redes sociales.

El brutal accidente de tránsito ocurrió la tarde del sábado primero de noviembre, cuando el conductor del vehículo se desplazaba por la calle 202 con avenida 17 de la referida vialidad, y presuntamente, impactó contra el camión cisterna.

Los lesionados fueron llevados al mencionado centro de salud, donde horas después falleció la sexagenaria. El cadáver fue llevado a la morgue de la ciudad para la autopsia de rigor.

Por su parte, las autoridades de tránsito de la PNB, se encuentran realizando las investigaciones pertinentes del caso y de esa manera determinar las responsabilidades de cada conductor.

Noticia al Día