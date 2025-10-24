Murió motorizado de Yummy al estrellarse contra una camioneta en la autopista Francisco Fajardo

Un motorizado perdió la vida al impactar por la parte trasera de una camioneta, en la autopista Francisco Fajardo, en la California Norte.

La víctima, de nombre, Luigi Gédler, era trabajador de la empresa Yummi. El fuerte impacto dejó al hombre muerto en la carretera y su moto destrozada.

Al lugar llegaron familiares del motorizado, quienes lloraban desconsolados al verlo tirado en la vía. Asimismo, el área fue acordonada por efectivos de la PNB, adscritos al servicio de tránsito terrestre, quienes realizaron el levantamiento del cadáver.

Noticia al Día