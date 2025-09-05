Viernes 05 de septiembre de 2025
Sucesos

Murió niña de 2 años tras ser arrollada por su padre en Lara

El accidente fue accidental

Por Greily Nuñez

Murió niña de 2 años tras ser arrollada por su padre en Lara
Una niña de dos años falleció tras ser arrollada por su padre, en el sector La Guajirita, municipio Morán del estado Lara.

Según reporte de La Prensa de Lara, el trágico suceso se registró el pasado 22 de agosto, y la madre de la menor explicó, que la pequeña se encontraba delante de la camioneta, marca Toyota, modelo Runner, de su papá, sin que nadie se diera cuenta. Al arrancar, ocurrió el trágico desenlace.

Pese a que a la pequeña le brindaron los primeros auxilios, murió al instante.

Finalmente, se conoce que el padre fue detenido mientras los cuerpos de seguridad llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

