Murió pastor evangélico durante una ceremonia en ciudad Bolívar

El inesperado fallecimiento de un pastor ha dejado a la comunidad evangélica de Ciudad Bolívar de luto.

El suceso ocurrió el pasado viernes 20 de junio, cuando pronunciaba su discurso durante en la Iglesia Pentecostés "Cristo Viene".

Luego de algunas palabras, el pastor se desmayó en pleno púlpito. Un video publicado en redes sociales dejó en evidencia las últimas palabras pronunciadas por el pastor antes de desvanecerse: ¡Aleluya, Gloria a Dios!.

De inmediato, varios feligreses con conocimientos en primeros auxilios acudieron en su ayuda.

A pesar de los esfuerzos de los presentes por reanimarlo, el pastor no logró recuperarse.

La noticia ha conmocionado profundamente a los miembros de la iglesia y a la comunidad en general, donde el pastor era muy querido y respetado por su dedicación y liderazgo espiritual.

Hasta el momento, la causa exacta del fallecimiento no ha sido revelada. Se espera que en los próximos días se ofrezcan más detalles.

