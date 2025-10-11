Murió prófugo venezolano tras caer del balcón de un edificio en Antioquia

Un presunto cabecilla del Tren de Aragua, murió al caer del octavo piso de un edificio, en Antioquia, Colombia.

El fallecido, de nombre, Ender Alexis Rojas Montana, era buscado por las autoridades chilenas y peruanas.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de octubre, cuando una comisión policial llegó al apartamento para capturarlo.

El venezolano, de 31 años, era uno de los cabecillas de la facción Dinastía Alayón, cuya operación se despliega en Perú. Esta estructura es reconocida por un largo historial de delitos como homicidios, tráfico de personas y su posterior explotación sexual, según reseñó El Tiempo de Colombia.

Pagó su liberación

El hombre fue capturado en 2024 en Chile por su vínculo con la estructura criminal internacional, sin embargo, pagó una fianza de 5 millones de pesos chilenos impuesta por un juzgado de ese país, lo que le permitió recibir el beneficio de reclusión domiciliaria.

Sin embargo, 24 horas después, la corte de apelaciones de La Serena dejó sin efecto la decisión, pero Rojas Montana ya había huido de Chile con destino a Colombia, donde se encontraba escondido desde entonces.

