Murió sexagenario al lanzarse de un sexto piso del conjunto residencial Las Virginias

Un hombre, de 60 años, perdió la vida al lazarse de‎l sexto piso del conjunto residencial Las Virginias, en Maracaibo, estado Zulia.

El fuerte impacto alertó a los demás inquilinos, por lo que al asomarse para ver lo que había ocurrido se encontraron con la dantesca escena.

De inmediato llamaron al cuerpo de Bomberos de la ciudad y al llegar encontraron a la víctima "con un trauma cráneo-encefálico severo y sangrado en la región parietal derecha. Lamentablemente, el ciudadano no presentaba signos vitales al momento de la evaluación", detallaron los funcionarios a través de sus redes sociales.



‎

‎Reflexión sobre salud mental

‎



‎"Este hecho nos recuerda la importancia de atender la salud mental con la misma urgencia y cuidado que la salud física. Como sociedad, debemos fomentar espacios de escucha, apoyo emocional y acompañamiento profesional para quienes atraviesan momentos difíciles. La prevención del suicidio requiere compromiso colectivo, sensibilidad institucional y acceso oportuno a redes de ayuda", puntualizaron las autoridades competentes.

‎

‎Asimismo, invitaron a la comunidad a estar atentos a las señales de sufrimiento emocional en sus entornos, y a promover el diálogo abierto, el respeto y la solidaridad como pilares de una convivencia más humana.

