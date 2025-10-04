Murió uno de los heridos del accidente ocurrido en la vía a Palito Blanco

Una de las personas que en horas de la tarde de este viernes tres de octubre resultó herida durante un accidente de tránsito ocurrido en la vía a Palito Blanco, lamentablemente, falleció a pesar de los esfuerzos de los médicos que la atendieron en el hospital Universitario de Maracaibo.

La víctima fue identificada como José Pérez, quien conducía una camioneta marca Hyundai, modelo Tucson de color azul que colisionó contra un autobús de transporte público quedando completamente destruida. Iba junto a su esposa Doris Bastidas que por el momento se encuentra estable.

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos del municipio Jesús Enrique Lossada tuvieron que utilizar herramientas hidráulicas para cortar la carrocería y poder sacar a la pareja herida. El siniestro obstaculizó por varias horas el tráfico, mientras las autoridades realizaban las labores de rescate.

Noticia al Día