Murió venezolano haciendo motopiruetas en las calles de Perú

Un venezolano murió haciendo motopiruetas en el cruce de las avenidas Tomás Marsano y Manuel Villarán en Surquillo, Perú.

La víctima de este fatídico accidente vial quedó identificado como Michel Moreno Villavicencio.

El motorizado iba acompañado de un amigo, cuando se disponía a hacer piruetas en su moto. Desafortunadamente, perdió el control e impactó contra una cerca, quedando sin vida en el sitio.

Su acompañante resultó herido y fue atendido por las brigadas de socorro.

Noticia al Día / Falcón Informativa