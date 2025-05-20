Murió zuliano mientras viajaba arriba de un camión en Colombia

El pasado 14 de mayo murió un joven zuliano mientras iba encima de un camión por la vía entre Mutatá y Chigorodo, en Colombia.

El Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia, sede Apartadó, confirmó la identificación de la víctima, quien respondía al nombre de Luiggi David Peña, de 24 años, y cuyos familiares ya fueron localizados, reseñó Cronica_Col.

Según la información recopilada, el joven viajaba como polizón sobre un tractocamión cargado con chatarra. Este habría perdido la vida tras ser golpeado por una valla mientras el vehículo transitaba por la referida vía.

Peña era residente del sector Barrio Falcón, de Ciudad Ojeda, en Zulia.

Noticia al Día