Nadie puede pensar que esto suceda: Maestra mató a una alumna de 8 años a puñaladas

Pasó en Corea del Sur a 160 kilómetros de Seúl, según cuenta elperiodico.com. La niña y la educadora fueron halladas en la segunda planta del colegio ensangrentadas. Se creyó que habían sido atacadas por un tercero, pero, la maestra confesó que había lesionado a la chiquilla y, luego, se había autolesionado.

Los hechos se registraron en la escuela donde la maestra trabajaba en la ciudad de Daejeon, en Corea del Sur.

No se ha informado sobre las razones o los motivos del ataque. La pequeña fue llevado a un hospital donde ingresó sin signos vitales.

JC