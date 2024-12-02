Niño de 11 años se ahogó en una laguna de Güigüe, Carabobo

Anderson José Flores Veliz, de 11 años, murió ahogado en una laguna artificial del sector San Juan de Dios, en Güigüe del estado Carabobo.

El pequeño desapareció la tarde del pasado viernes 29 de noviembre, en la citada laguna y su cuerpo fue hallado este domingo 01 de diciembre.

De acuerdo a la información oficial del Redan Central, los Bomberos Municipales estaban acompañados del señor José Antonio Flores, padre del menor fallecido.

Levantamiento del cadáver



Al lugar se trasladaron funcionarios del CICPC, quienes autorizaron el levantamiento del cadáver para ser trasladado hasta la morgue del Hospital doctor Carlos Sanda de Güigüe.

Noticia al Día / Radio América