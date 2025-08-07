Niños reportados como desaparecidos en Colombia fueron entregados a su madre en Maracaibo

Dos menores de edad, de nueve y doce años, que habían sido reportados como desaparecidos por la Fiscalía General de Colombia desde el pasado mes de mayo, fueron localizados en Maracaibo y entregados a su madre por funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), este jueves 7 de agosto.

Los niños, oriundos de Maracay, habían emigrado junto a su progenitora hace cinco años a la población de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla. El pasado 24 de mayo, solicitaron permiso para jugar en un parque cercano, pero en lugar de dirigirse al lugar indicado, se trasladaron por cuenta propia hasta la terminal terrestre y abordaron un vehículo con destino a Maicao, en la frontera colombo-venezolana.

Una vez en territorio fronterizo, los menores comenzaron a solicitar ayuda para continuar su trayecto hacia Maracaibo. Al llegar a la capital zuliana, se establecieron temporalmente en el Parque Urdaneta, donde permanecieron varios días hasta ser avistados por oficiales del Servicio de Policía Comunal del Cpbez, adscritos a la Dirección de Vigilancia y Patrullaje Turístico Ciclístico.

Tras conocer la historia directamente de los niños, los uniformados, con el respaldo de la Fundación Niños del Sol, brindaron abrigo y protección a los menores, al tiempo que iniciaron labores de rastreo para ubicar a sus familiares. Gracias a la difusión del caso en redes sociales, se logró establecer contacto con la madre de los niños, residente en el departamento del Atlántico, quien se trasladó de inmediato a Maracaibo para reencontrarse con sus hijos.

La Fundación Cáritas de Venezuela también se sumó a la atención del caso. La madre, visiblemente emocionada, agradeció a los funcionarios del Cpbez por permitirle reencontrarse con sus hijos en buen estado de salud. Indicó que su intención es llevarlos de regreso a Maracay, estado Aragua, a casa de su madre, destino que los niños buscaban alcanzar desde el inicio de su travesía.

Noticia al Día / Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia.