Nueve heridos dejó volcamiento de un autobús en la autopista Petare-Guarenas

Nueve personas resultaron heridas tras volcarse un autobús, en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, que conecta con la Petare-Guarenas, en Miranda.

El accidente vial ocurrió el miércoles 8 de octubre. Pablo Palacios, jefe de los Bomberos de Caracas, indicó, que el accidente ocurrió en la salida del túnel.

«Un ciudadano de aproximadamente 40 años de edad quién se presume perdió el control de su vehículo tipo Encava y volcó, resultando nueve personas heridas trasladadas antes del arribo de la comisión bomberil, por el personal de vías rápidas, quienes estuvieron en el lugar», indicó Palacios.

Noticia al Día