Viernes 10 de octubre de 2025
Sucesos

Nueve heridos dejó volcamiento de un autobús en la autopista Petare-Guarenas

Se desconocen las causas del accidente

Por Greily Nuñez

Nueve heridos dejó volcamiento de un autobús en la autopista Petare-Guarenas
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Nueve personas resultaron heridas tras volcarse un autobús, en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, que conecta con la Petare-Guarenas, en Miranda.

El accidente vial ocurrió el miércoles 8 de octubre. Pablo Palacios, jefe de los Bomberos de Caracas, indicó, que el accidente ocurrió en la salida del túnel.

«Un ciudadano de aproximadamente 40 años de edad quién se presume perdió el control de su vehículo tipo Encava y volcó, resultando nueve personas heridas trasladadas antes del arribo de la comisión bomberil, por el personal de vías rápidas, quienes estuvieron en el lugar», indicó Palacios.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Madre Carmen Rendiles: Un corazón eucarístico, camino a los altares y faro de fe en Venezuela

Madre Carmen Rendiles: Un corazón eucarístico, camino a los altares y faro de fe en Venezuela

Nueve heridos dejó volcamiento de un autobús en la autopista Petare-Guarenas

Nueve heridos dejó volcamiento de un autobús en la autopista Petare-Guarenas

Seguros Catatumbo: Balance de Situación

Seguros Catatumbo: Balance de Situación

Titulares de la prensa nacional para este viernes 10 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 10 de octubre

Congreso de Perú impulsa destitución de Dina Boluarte

Congreso de Perú impulsa destitución de Dina Boluarte

Trump sugirió expulsar a España de la OTAN

Trump sugirió expulsar a España de la OTAN

Murió Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

Murió Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

Intentó quemar a su pareja junto a sus cinco hijos en Falcón

Intentó quemar a su pareja junto a sus cinco hijos en Falcón

Fandy transmite en vivo el nacimiento de su hija Luna

Fandy transmite en vivo el nacimiento de su hija Luna

Conductor quedó atrapado al volcarse su camión en Santa Bárbara del Zulia

Conductor quedó atrapado al volcarse su camión en Santa Bárbara del Zulia

"En la prevención está la cura y por eso abordamos el cáncer de mama y cuello uterino desde las comunidades": Ana Clara de Di Martino

El ocaso de Kevin Costner: derrumbe profesional y pérdidas millonarias

El ocaso de Kevin Costner: derrumbe profesional y pérdidas millonarias

Tormenta Jerry crece en el Atlántico con el pronóstico de convertirse en huracán el fin de semana

Tormenta Jerry crece en el Atlántico con el pronóstico de convertirse en huracán el fin de semana

Declaraciones de Julia Roberts sobre la desigualdad de género en Hollywood

Declaraciones de Julia Roberts sobre la desigualdad de género en Hollywood

ONU insta a garantizar un alto al fuego permanente en Gaza

ONU insta a garantizar un alto al fuego permanente en Gaza

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Zulia bajo lluvias variables mientras Inameh monitorea trayectoria de la Tormenta Tropical Jerry

Zulia bajo lluvias variables mientras Inameh monitorea trayectoria de la Tormenta Tropical Jerry

Congreso de Perú aprueba destitución de Dina Boluarte

Congreso de Perú aprueba destitución de Dina Boluarte

Operación Independencia 200 fue desplegada en la madrugada en Aragua, Zulia y Falcón

Operación Independencia 200 fue desplegada en la madrugada en Aragua, Zulia y Falcón

José Jerí es el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

José Jerí es el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

Captan una imagen sin precedentes de agujeros negros

Captan una imagen sin precedentes de agujeros negros

Noticias Relacionadas

Internacionales

Israel publicó lista de 250 prisioneros palestinos que serán liberados en el marco del alto al fuego

En la lista no se encuentran figuras prominentes como Marwan Barghouti, Mahmud Abás, Ahmed Saadat
Sucesos

Conductor quedó atrapado al volcarse su camión en Santa Bárbara del Zulia

Al lugar llegaron conductores para auxiliarlo
Sucesos

Hurtó cadenas y anillos de oro de la casa de su patrona en Torito Fernández

CICPC efectuó el procedimiento
Sucesos

Estudiante ataca a tres personas en un colegio por cumplir "reto viral" en Táchira

Las víctimas fueron atendidas de inmediato por los cuerpos de emergencia, mientras que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025