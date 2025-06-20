Nuevo baño de sangre sacude Colombia: Dos fallecidos en atentado en Maicao

Dos personas muertas y grandes daños materiales dejó una incursión guerrillera del Eln que atentó con explosivos el peaje de Alto Pino sobre la carretera Troncal del Caribe, en el tramo vial de Riohacha – Maicao.

El hecho se produjo a eso de las 12:20 de la noche de este viernes 20 de junio, luego de que al sitio llegara un vehículo del cual descendieron varios guerrilleros del Eln y detonaran la carga explosiva, según reseñó El Tiempo de Colombia.

La explosión causó grandes daños materiales en la estructura física de las garitas del peaje y en el techo.

El grupo guerrillero dejó una bandera del Eln en el sitio.

Identifican a las víctimas

Las víctimas han sido identificadas como Kerry Mercado Araujo, quien se desempeñaba como operador de grúa, y Liceth Orozco, encargada de ejercer el cobro del peaje.

El alcalde de Maicao, Miguel Felipe Aragón González, condenó de manera categórica el atentado armado y aseguró que de acuerdo con los reportes preliminares, hombres armados irrumpieron en el lugar, dispararon contra el personal, dejaron un carro bomba que posteriormente fue detonado, y abandonaron banderas alusivas al grupo armado ilegal Eln.

"Este hecho nos llena de tristeza e indignación. Se han perdido vidas inocentes de personas trabajadoras que madrugaron a cumplir con su deber. A sus familias, mi abrazo y mi compromiso de justicia. No están solos”, expresó el alcalde Aragón.

El mandatario se encuentra en el lugar de los hechos, coordinando de manera directa con las autoridades competentes las acciones inmediatas para garantizar la seguridad y atender a las víctimas.



Rechazaron la arremetida

El comandante del Departamento de Policía Guajira Diego Edinson Montaña se desplazó hasta el lugar de los hechos junto con unidades antiexplosivas, Policía Judicial e Inteligencia, articulando acciones con el Ejército Nacional, con el propósito de garantizar la seguridad del área e iniciar las labores de verificación técnica y recolección de evidencias.

“Rechazamos de manera contundente este acto violento que atenta contra la vida, la seguridad y la convivencia ciudadana, y reitera su compromiso de continuar trabajando de manera articulada con las Fuerzas Militares y demás autoridades para esclarecer lo ocurrido y capturar a los responsables”, indicó Montaña.

La Policía Guajira ha indicado que en el lugar de los hechos fueron instaladas las banderas alusivas al grupo armado organizado ELN, organización que mantiene injerencia en esta zona del departamento a través de los frentes “Luciano Ariza” y “Seis de Diciembre”.

Asimismo, invitaron a la ciudadanía a brindar cualquier información que contribuya al avance de la investigación.

Se tiene prevista la realización de un Consejo de Seguridad Extraordinario a partir de las 8:00 de la mañana, con participación de mandos civiles y militares.

Las autoridades recomiendan a quienes necesiten viajar entre Riohacha y Maicao, utilizar los corredores viales alternos: Maicao – Cuestesitas – Riohacha, y Maicao – Uribia – Manaure – Riohacha, de acuerdo con su lugar de desplazamiento y la ruta a tomar, mientras se restablecen las condiciones de seguridad en la zona afectada.

Noticia al Día / El Tiempo