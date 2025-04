"Nunca usurpé funciones, yo demostré mi inocencia con mi formación profesional": Andrés Blanco, acusado de ser un falso capitán de Bomberos

El pasado 12 de mayo del 2023, el director de la Policía Científica, Douglas Rico, publicó la detención de un hombre por usurpar funciones como bombero en el estado Táchira.

El señalado de nombre, Andrés Josué Blanco Rivas (41), se encontraba en La Grita del municipio Jáuregui, cuando fue interceptado por la comisión detectivesca.

"El detenido se encontraba portando indumentaria alusiva al Cuerpo de Bomberos, con el rango de capitán y estaba dictando cursos de primeros auxilios, se solicitó documentación correspondiente, determinándose que este no pertenece a dicho Ente; además, que la indumentaria que portaba no eran de su propiedad", fue el escrito con el que emitió la información la referida institución.

A Blanco, le imputaron los delitos de usurpación de funciones, uso indebido de uniformes y falsa atestación contra funcionario público.

Demostró su inocencia

Luego de un año y ocho meses, Blanco, se dirigió hasta nuestro medio de comunicación para aclarar lo sucedido y demostrar su inocencia.

"Mi único delito fue que impartí unos cursos (vestido de civil), fuera de mi jurisdicción, pero voluntariamente y sin costo alguno a varios sitios de esa localidad de Jáuregui, pero cuando me agarraron ni estaba portando el uniforme ni estaba dictado algún taller", comenzó a relatar Blanco Rivas para NAD.

Blanco, mostró sus diplomas y certificados que lo acreditan como bombero profesional en el estado Anzoátegui. "Me confié de alguien que me dijo que me iba a acreditar a nivel nacional, pero eso solo fue de palabra, no hubo nada escrito. Cuando la noticia comenzó a salir en todos los medios, mis familiares, amigos y pastores donde me congregaba empezaron a llamarme y a apoyarme, nunca me dieron la espalda y por eso, ellos merecen respeto".

Actualmente, Andrés Blanco, licenciado en enfermería, bombero voluntario de carrera (actualmente de baja) y estudiante de medicina, dio a conocer su proceso legal: "Una vez cumplidas las disposiciones y exigencias establecidas en el código penal de Venezuela, el Tribunal declaró la extinción de la acción penal en mi contra; y en consecuencia decretó el sobreseimiento de la causa y mi exclusión del registro policial (Siipol), por los referidos delitos".

"Aclarada la situación, demostré mi inocencia con mi formación profesional", finalizó diciendo Blanco.

