Sábado 25 de octubre de 2025
Obsesionado degolló a su vecina en Barinas

El hombre confesó el crimen

Por Greily Nuñez

Obsesionado degolló a su vecina en Barinas
Una joven, de 25 años, fue degollada por su vecino, en la calle Miranda, parroquia Obispos del estado Barinas.

La víctima, Luzdary Adriana Peroza Soto, era estudiante de Misión Ribas y madre de cinco hijos.

Luego del crimen, se rumoró que el homicida era su pareja, sin embargo, un familiar de Peroza afirmó que el vecino llevaba meses acosándola, según reseñó el medio Noticias Barinas.

Las autoridades locales lograron arrestar al agresor poco después del suceso.

Este trágico hecho conmovió a todas las mujeres del municipio Obispos, y pone nuevamente en evidencia la urgente necesidad de fortalecer las medidas de protección y prevención contra la violencia de género en la región.

Desde la comunidad educativa y social se exige justicia para Luzdary Adriana Peroza Soto y que se aplique todo el peso de la ley al responsable de este acto tan injusto.

Familiares la describieron como una mujer trabajadora quien tenía su emprendimiento de uñas y solo quería salir adelante.

Las investigaciones continúan abiertas para esclarecer todos los detalles relacionados con este caso.

