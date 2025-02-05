Operación Binacional Relámpago del Catatumbo destruye tres campamentos paramilitares en Zulia

En el municipio Jesús María Semprum del estado Zulia, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha intensificado sus labores de patrullaje y escudriñamiento, logrando detectar y destruir tres campamentos ilegales.

Uno de estos campamentos tenía la capacidad de entrenar hasta 80 hombres pertenecientes a grupos irregulares, mientras que los otros dos eran campamentos logísticos, uno de los cuales se presume pertenecía a un cabecilla paramilitar.

Durante estas operaciones, la FANB también incautó 655 envoltorios de presunta cocaína y 1.400 litros de acetona. Además, un camión fue inutilizado y se encontraron varias prendas militares alusivas a las FARC.

El comandante Estratégico Operacional de la FANB, GJ Domingo Hernández Lárez, destacó que estas acciones forman parte de la Operación Escudo Bolivariano "Relámpago del Catatumbo 2025″, siguiendo instrucciones del CJ de la FANB, Nicolás Maduro Moros.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantiene desplegada en todo el territorio venezolano, garantizando la independencia y soberanía, y asegurando la integridad del espacio geográfico.

Noticia al Día / Nota de prensa