Jueves 23 de octubre de 2025
Al Dia

Orden de aprehensión contra dos policías por agredir a un motorizado en Caracas

Tres delitos le estarían imputando

Por Greily Nuñez

Orden de aprehensión contra dos policías por agredir a un motorizado en Caracas
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

A través de las redes sociales se dio a conocer la agresión que dos policías ejercieron contra un motorizado, en Los Flores de Catia, Caracas.

En el video quedó registrado cuando los oficiales agarraron al hombre y lo golpearon con su casco.

El caso, cuyo contexto se desconoce, se viralizó a través de las redes sociales y con ello el llamado de atención por parte del fiscal general de la república, Tarek William Saab, quien ordenó la aprehensión de los efectivos.

"Fue solicitada orden de aprehensión por el fiscal 127AMC de DDHH, a dos funcionarios policiales por los delitos de trato cruel, acto arbitrario y privación ilegítima de libertad", reseñó a través de sus redes sociales.

Se espera que las autoridades correspondientes den a conocer la claridad del caso y su actuación policial contra el ciudadano, en plena vía pública.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Gaiteros Cup: El torneo que llega al Zulia para impulsar el baloncesto regional

Gaiteros Cup: El torneo que llega al Zulia para impulsar el baloncesto regional

Tres hombres mataron y enterraron a un zuliano en Coro

Tres hombres mataron y enterraron a un zuliano en Coro

Lago Pádel celebra su primer aniversario con la Primera Edición de la Copa Tibisay

Lago Pádel celebra su primer aniversario con la Primera Edición de la Copa Tibisay

Escándalo en la NBA: Billups y Rozier detenidos por apuestas vinculadas a la mafia

Escándalo en la NBA: Billups y Rozier detenidos por apuestas vinculadas a la mafia

Robó el teléfono de una trabajadora farmacéutica y lo pillaron las cámaras en San Francisco

Robó el teléfono de una trabajadora farmacéutica y lo pillaron las cámaras en San Francisco

¡Ni pa’ patacones, pues!: Kilo de plátanos roza los 400 bolívares

¡Ni pa’ patacones, pues!: Kilo de plátanos roza los 400 bolívares

Caribes se llevó la victoria ante Bravos y dividió en Puerto La Cruz

Caribes se llevó la victoria ante Bravos y dividió en Puerto La Cruz

Menopausia prematura en mujeres antes de los 40

Menopausia prematura en mujeres antes de los 40

¿Sabías que la prolactina alta afecta también a adolescentes?

¿Sabías que la prolactina alta afecta también a adolescentes?

Tigres supera a Cardenales y mantiene el liderato

Tigres supera a Cardenales y mantiene el liderato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 23 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 23 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 23 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 23 de octubre

Emmanuel Clase no jugará en Venezuela esta temporada

Emmanuel Clase no jugará en Venezuela esta temporada

Venezuela venció a Chile en su debut en el Sudamericano Fiba Sub-17 Femenino

Venezuela venció a Chile en su debut en el Sudamericano Fiba Sub-17 Femenino

Djokovic anuncia que no jugará el Masters 1000 de París

Djokovic anuncia que no jugará el Masters 1000 de París

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Consternación en Chile: Reconocido camarográfo mató a sus dos hijos gemelos con condiciones especiales y luego se suicidó

Consternación en Chile: Reconocido camarográfo mató a sus dos hijos gemelos con condiciones especiales y luego se suicidó

La mamá de los ‘palos de agua’

La mamá de los ‘palos de agua’

Ministro de Cultura Ernesto Villegas inauguró la vigésimo primera edición de la FILVEN en Maracaibo

Ministro de Cultura Ernesto Villegas inauguró la vigésimo primera edición de la FILVEN en Maracaibo

¡Histórico! Águilas se convierte en el primer equipo en conectar dos cuadrangulares con las bases llenas en un inning

¡Histórico! Águilas se convierte en el primer equipo en conectar dos cuadrangulares con las bases llenas en un inning

Ondas tropicales N° 50 y 51 se acercan al territorio venezolano

Ondas tropicales N° 50 y 51 se acercan al territorio venezolano

Noticias Relacionadas

Sucesos

Orden de aprehensión contra dos policías por agredir a un motorizado en Caracas

Tres delitos le estarían imputando
Sucesos

Tres hombres mataron y enterraron a un zuliano en Coro

Un adolescente entre los detenidos
Zulia

Los Hijos de la Chinita: Agrupación gaitera infantil y juvenil celebra un año de éxito y nuevas producciones

Los Hijos de la Chinita, una agrupación gaitera infantil-juvenil originaria de Cabimas, están celebrando un año en la palestra musical, marcado por el éxito y varios logros destacados. Durante este tiempo han obtenido el Mara de Oro como agrupación revelación y han compartido escenario con reconocidos exponentes del Zulia como Barrio Obrero, BHG y Jumaira González del Coquimba.
Al Dia

Villa Inés, la casa que se convirtió en Centro Comercial: Donde reviven los relojes de pared

Fue la casa del exgobernador del Zulia, Abigail Colmenares, a la cual llamó Villa Inés, en honor a su esposa….

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025