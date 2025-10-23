Orden de aprehensión contra dos policías por agredir a un motorizado en Caracas

A través de las redes sociales se dio a conocer la agresión que dos policías ejercieron contra un motorizado, en Los Flores de Catia, Caracas.

En el video quedó registrado cuando los oficiales agarraron al hombre y lo golpearon con su casco.

El caso, cuyo contexto se desconoce, se viralizó a través de las redes sociales y con ello el llamado de atención por parte del fiscal general de la república, Tarek William Saab, quien ordenó la aprehensión de los efectivos.

"Fue solicitada orden de aprehensión por el fiscal 127AMC de DDHH, a dos funcionarios policiales por los delitos de trato cruel, acto arbitrario y privación ilegítima de libertad", reseñó a través de sus redes sociales.

Se espera que las autoridades correspondientes den a conocer la claridad del caso y su actuación policial contra el ciudadano, en plena vía pública.

