El incremento del uso del internet y sus nuevas tecnologías, han dejado al descubierto las tramas que pueden llegar a hacer las organizaciones criminales para cometer sus grandes delitos.

Innumerables han sido las víctimas que han caído en esta red de mafiosos que a diario buscan las maneras para dañar el patrimonio, y con ello, el sustento de sus familias.

Hoy en día, estas organizaciones criminales se reinventan con ayuda de las tecnologías digitales, convirtiéndose en un arma de doble filo para la sociedad.

En su mayoría, los delincuentes buscan la manera de persuadir a sus víctimas a través de ofertas engañosas, siendo estos los llamados: Delitos Informáticos.

Protege tus cuentas

En una entrevista, el jefe de supervisión y servicios logísticos de la división de investigaciones de delitos informáticos, Radames Eusebio, comisario jefe del CICPC, destacó los delitos más cómunes en la entidad, siendo estos: el grooming, las ofertas engañosas, fake deep y los retos virales.

Pra ello, el Comisario ofreció algunas recomendaciones y alertas, señalando que debe fomentarse el uso de contraseñas complejas y diferentes para cada cuenta, así como la implementación de la autenticación en dos pasos, mantener sistemas operativos, navegadores y programas antivirus actualizados que ayudan a protegerse contra vulnerabilidades.

Indicó, que deben evitar compartir información sensible en redes sociales y ser cauteloso con los correos electrónicos y mensajes sospechosos, de igual manera, verificar la autenticidad de los sitios web o la persona con la que se está tratando antes de realizar transacciones o proporcionar información personal e instó a la ciudadanía a denunciar ante las autoridades para ayudar a combatir estas prácticas y proteger a otros.

Retos virales

Los retos virales se han convertido en el delito más potente en la humanidad. A través de un informe publicado por la página Gaptain, detalla, que no existe en internet un riesgo digital con más impacto negativo en niños y niñas que los retos virales.

Para ello, el comisario Radames, también hizo enfasís y alertó a los padres y representantes para que estén informados sobre estos retos a los que sus hijos tienen acceso a través de las redes sociales, ya que en Venezuela se han registrado varios casos de inhalación de sustancias tóxicas (volátiles), que han dejado víctimas.

