Otro equipo de fútbol sufrió accidente de tránsito en Guárico

Unas 20 jóvenes pertenecientes a un equipo de fútbol femenino resultaron heridas durante un accidente de tránsito, hecho ocurrido en horas del mediodía del miércoles 30 de octubre, en la carretera nacional San Juan- Ortiz en Guárico.

El autobús del Instituto Regional de Deportes del estado Guárico, aparentemente perdió los frenos y terminó a un lado de la carretera.

Las jóvenes heridas fueron trasladadas en vehículos particulares y en las unidades de Protección Civil hasta el hospital de San Juan de Los Morros.

Las autoridades de tránsito terrestre en la entidad llanera se encargaron de controlar el paso vehicular y procedieron con las investigaciones de rigor, para terminar de establecer las causas del siniestro.

Noticia al Día / Diario 2001