Otro motorizado muerto en un aparatoso accidente de tránsito en la avenida 8-Santa Rita de Maracaibo

Un motorizado falleció al sufrir un aparatoso accidente vial, en la avenida 8-Santa Rita del municipio Maracaibo, en Zulia.

El choque se registró la noche del sábado primero de febrero. El fuerte impacto dejo sin vida al hombre en la vía. La víctima, cuya identidad se desconoce, fue trasladado a la medicatura forense de la región para la necropsia de ley.

Hasta los momentos las autoridades no han dado detalles sobre lo ocurrido en este choque y quienes serían los involucrados en el caso.

Noticia al Día