Otro motorizado puso a manejar a su pequeño hijo en una autopista de Miranda

Otra imprudencia al volante fue captada a través de una grabación donde un motorizado puso a manejar a su pequeño hijo.

La irresponsabilidad ocurrió en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, sentido Guarenas, captando la atención de los conductores que transitaban a su lado.

Ante la viralización del vídeo, el fiscal general de la república, Tareck William Saab, ordenó abrir una investigación en contra del motorizado. "Fue designada la fiscal 21 de Miranda, para sancionar los hechos ocurridos en la autopista. Ahí, se observa a un hombre en una moto sin utilizar casco y de manera imprudente somete a un niño a manejar el automotor, poniendo en riesgo su vida" .

Noticia al Día