Otro paracaidista militar cayó en un tendido eléctrico en Guárico

Un sargento del ejército, identificado como Frank Junior Nieves Orellana, resultó gravemente herido al caer sobre un tendido eléctrico mientras realizaba ejercicios de paracaidismo.

El incidente ocurrió la mañana del sábado 14 de junio, en el cruce de la calle Deleite Norte con San Miguel, en Valle de la Pascua, estado Guárico.

Lee también: Falleció funcionario militar durante ejercicio de paracaidismo en Guárico

De acuerdo con los medios de comunicación de la entidad, vecinos de la zona salieron alarmados de sus viviendas al escuchar el impacto, encontrando al militar suspendido de su paracaídas entre las cuerdas de alta tensión.

La rápida respuesta de los ciudadanos permitió la pronta llegada de funcionarios de Corpoelec y Protección Civil Guárico, que de inmediato iniciaron las labores de rescate y brindaron los primeros auxilios al sargento.

Nieves Orellana presentó quemaduras en varias partes de su cuerpo como consecuencia del contacto con el tendido eléctrico. Tras ser liberado del cableado, fue trasladado de urgencia al hospital Dr. Rafael Zamora Arévalo. Su estado de salud ha sido reportado como reservado.

Las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre las causas exactas que llevaron a este desafortunado accidente. Se espera que en las próximas horas se brinden mayores detalles sobre el estado de salud del sargento Nieves Orellana y las circunstancias del incidente.

Noticia al Día / El Siglo