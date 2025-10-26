Otro sexagenario mató a su pareja en Anzoátegui

Otro sexagenario mató a golpes a su mujer, de 31 años, cuando se encontraban en el fundo Anaco, en el municipio Anaco, zona centro del estado Anzoátegui.

El crimen de, Mirelia Maita Martínez, ocurrió la noche del viernes 24 octubre, en la casa que compartía con su agresor, quien quedó identificado como Jesús Rafael Hernández, conocido con el alias de" El Chino".

Aunque la información preliminar dada por la policía indicaba que el agresor era el padrastro de la víctima, familiares desmintieron esta versión y aclararon que se trataba de su pareja sentimental y exigen justicia.

Medios regionales puntualizaron, que la pareja estaba discutiendo y Hernández optó por agarrar un tubo y golpearla en la cabeza.

La víctima fue trasladada hasta el Hospital Angulo Rivas de Anaco y, por la gravedad de las heridas, posteriormente fue remitida al Hospital Universitario Luis Razetti de Barcelona, donde falleció en horas de la mañana del sábado 25-O.

El comisario Pedro Pablo Parra Escala, director de la Policía Municipal de Anaco (Polianaco), informó que fue la madre de la víctima quien denunció que su hija se encontraba inconsciente en un centro de salud tras haber recibido varios golpes en la cabeza, presuntamente propinados por su pareja sentimental, reseñó el medio El Tigrense.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) abrieron una investigación por el delito de femicidio.

Noticia al Día