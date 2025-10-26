Domingo 26 de octubre de 2025
Sucesos

Otro sexagenario mató a su pareja en Anzoátegui

Aunque la información preliminar dada por la policía indicaba que el agresor era el padrastro de la víctima, familiares desmintieron esta versión y aclararon que se trataba de su pareja sentimental y exigen justicia

Por Greily Nuñez

Otro sexagenario mató a su pareja en Anzoátegui
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Otro sexagenario mató a golpes a su mujer, de 31 años, cuando se encontraban en el fundo Anaco, en el municipio Anaco, zona centro del estado Anzoátegui.

El crimen de, Mirelia Maita Martínez, ocurrió la noche del viernes 24 octubre, en la casa que compartía con su agresor, quien quedó identificado como Jesús Rafael Hernández, conocido con el alias de" El Chino".

Aunque la información preliminar dada por la policía indicaba que el agresor era el padrastro de la víctima, familiares desmintieron esta versión y aclararon que se trataba de su pareja sentimental y exigen justicia.

Medios regionales puntualizaron, que la pareja estaba discutiendo y Hernández optó por agarrar un tubo y golpearla en la cabeza.

La víctima fue trasladada hasta el Hospital Angulo Rivas de Anaco y, por la gravedad de las heridas, posteriormente fue remitida al Hospital Universitario Luis Razetti de Barcelona, donde falleció en horas de la mañana del sábado 25-O.

El comisario Pedro Pablo Parra Escala, director de la Policía Municipal de Anaco (Polianaco), informó que fue la madre de la víctima quien denunció que su hija se encontraba inconsciente en un centro de salud tras haber recibido varios golpes en la cabeza, presuntamente propinados por su pareja sentimental, reseñó el medio El Tigrense.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) abrieron una investigación por el delito de femicidio.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

!Mosca! maracuchas : El calor extremo es un riesgo adicional para las embarazadas

!Mosca! maracuchas : El calor extremo es un riesgo adicional para las embarazadas

Otro sexagenario mató a su pareja en Anzoátegui

Otro sexagenario mató a su pareja en Anzoátegui

Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo preliminar en Malasia

Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo preliminar en Malasia

Imelda Rincón: La Escuela de Periodismo de LUZ desde su origen mantiene un despliegue de alta calidad

Imelda Rincón: La Escuela de Periodismo de LUZ desde su origen mantiene un despliegue de alta calidad

Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

Asesinaron a comerciante venezolano dentro de un establecimiento en Maicao

Asesinaron a comerciante venezolano dentro de un establecimiento en Maicao

Elecciones Legislativas en Argentina: La oposición desafía al gobierno de Milei

Elecciones Legislativas en Argentina: La oposición desafía al gobierno de Milei

Dos hermanos violaron a niño de 11 años en un caserío de Lara

Dos hermanos violaron a niño de 11 años en un caserío de Lara

Detienen a dos sospechosos por el robo de joyas en el Louvre

Detienen a dos sospechosos por el robo de joyas en el Louvre

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

Lula sugiere a Trump actuar como mediador entre Estados Unidos y Venezuela

Lula sugiere a Trump actuar como mediador entre Estados Unidos y Venezuela

Lando Norris arrasa y se queda con la Pole del Gran Premio de México

Lando Norris arrasa y se queda con la Pole del Gran Premio de México

Dodgers se recupera e iguala la Serie Mundial con joya de Yamamoto

Dodgers se recupera e iguala la Serie Mundial con joya de Yamamoto

El Zulia y sus oportunidades (por el Dr. Hugo Hernández Raffalli)

El Zulia y sus oportunidades (por el Dr. Hugo Hernández Raffalli)

Solicitan ayuda urgente para un perro en desnutrición

Solicitan ayuda urgente para un perro en desnutrición

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Herida mujer en fuerte accidente vial en 5 de Julio

Herida mujer en fuerte accidente vial en 5 de Julio

¡Bienvenida Chinita!: El fervor se desbordó en la plazoleta para recibir a la

¡Bienvenida Chinita!: El fervor se desbordó en la plazoleta para recibir a la "Dama del Saladillo"

Águilas vuelve a alzar el vuelo con triunfo sobre Tiburones

Águilas vuelve a alzar el vuelo con triunfo sobre Tiburones

El santo que nació un día como hoy: se cumplen 161 años del ‘Médico de los Pobres’

El santo que nació un día como hoy: se cumplen 161 años del ‘Médico de los Pobres’

Fallece a los 100 años June Lockhart, icónica actriz de

Fallece a los 100 años June Lockhart, icónica actriz de "Lassie" y "Perdidos en el Espacio"

Noticias Relacionadas

Al Dia

"La alegría y la fe se desbordan en Venezuela": Maduro conmemora el natalicio de San José Gregorio Hernández

Maduro resaltó la figura del santo como un modelo de armonía entre la espiritualidad y el conocimiento científico. "En Venezuela y América Latina, él fue el pionero de la medicina social: un ejemplo de escuchar, atender, amar y sanar al humilde y al necesitado", afirmó. En su mensaje, el presidente también enfatizó el papel protector de San José Gregorio Hernández en tiempos difíciles para el país, señalando que su mensaje y su sonrisa de esperanza continúan bendiciendo al pueblo venezolano
Sucesos

Asesinaron a comerciante venezolano dentro de un establecimiento en Maicao

Un sicario perpetró el crimen
Sucesos

Dos hermanos violaron a niño de 11 años en un caserío de Lara

Fueron privados de libertad
Sucesos

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

Era su expareja

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025