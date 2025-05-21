Pa’ la cárcel otro hombre por golpear a su pareja en Portuguesa

Tras denuncia formulada en redes sociales, funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana aprehendieron en flagrancia a un hombre por golpear salvajemente a su pareja.

El señalado, de 27 años, la agredió y arrastró por la calle 11 del barrio Araguaney, municipio Páez del estado Portuguesa.

Un vecino grabó la violencia y la dio a conocer a través de sus redes sociales, siendo tomada por los efectivos, quienes salieron tras la búsqueda del agresor.

El detenido quedó a la orden del Ministerio Público para las actuaciones correspondientes.

Noticia al Día