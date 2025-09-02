Lunes 01 de septiembre de 2025
Padre de Valeria Afanador se pronuncia tras conocerse resultado de la necropsia: ‘Llegar a los culpables’

Según los resultados preliminares de la necropsia, "la menor de edad murió por ahogamiento o sumersión en medio líquido

Por Christian Coronel

Padre de Valeria Afanador se pronuncia tras conocerse resultado de la necropsia: ‘Llegar a los culpables’
Manuel Afanador, padre de la menor Valeria Afanador, se pronunció este lunes 1 de septiembre, tras conocerse el resultado preliminar de la necropsia, que señala que la pequeña murió por ahogamiento.

El padre de la niña aseguró que, en medio del dolor por la pérdida de Valeria, "aliviana un poco el dolor" conocer que hasta ahora no se evidencian muestras de algún tipo de violencia sexual o física en el cuerpo de la menor.

Asimismo, Afanador indicó que se sostienen en la hipótesis de que Valeria no salió sola de su colegio y que se debe buscar a los responsables de la muerte de la pequeña de 10 años.

"Conocemos tanto a nuestra hija que ella no salió sola y la idea es poder seguir indagando sobre esa línea para llegar a los culpables de ese hecho. Una causa es el ahogamiento pero hay que llegar a la causa raíz", afirmó el padre de la menor.

El padre de la pequeña aseguró que hay una responsabilidad directa del colegio, pues Valeria estuvo sola durante un lapso importante de tiempo. Pero agregó que será el abogado quien se encargue de llevar el proceso contra la institución.

Afanador había sido reportada como desaparecida el pasado 12 de agosto en Cajicá cuando fue vista por última vez jugando en inmediaciones de una cerca viva del Gimnasio Campestre Los Laureles. Tras 18 días de búsqueda, su cuerpo sin vida fue hallado el pasado viernes, 29 de agosto, en el río Frío a unos 300 metros del colegio donde estudiaba.

Según los resultados preliminares de la necropsia, "la menor de edad murió por ahogamiento o sumersión en medio líquido. La niña aspiró e ingirió agua y residuos de pantano encontrados en su estómago y vías respiratorias".

La Fiscalía indicó que la menor de edad estuvo en el pantano y en contacto permanente con agua y material biológico en descomposición. Además, el ente investigativo aseguró que "no se encontraron signos de violencia física en el cuerpo" y que las prendas de vestir que portaba la menor "no tenían desgarros ni cortes".

Foto: Infobae

Noticia al Día / MSN

