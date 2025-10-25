Padre golpeó bestialmente a su bebé en plena vía pública de Barquisimeto

Un hombre golpeó bestialmente a su bebé, en plena vía pública de Nueva Segovia, en Barquisimeto.

La agresión fue grabada en cámaras de seguridad que se encontraban en la vía y de inmediato fue viralizada en redes sociales.

Las autoridades del Cuerpo de Policía del Municipio Iribarren (CPMI), en coordinación con la ZODI-Lara, no dudaron en buscar al hombre y aprehenderlo.

El señalado, de nombre, César Gándara, fue llevado al comando policial.

Por su parte, la Fiscalía Vigésima del estado Lara, a cargo de la Dra. Soilianny Vásquez, fue notificada del caso para iniciar las investigaciones por maltrato infantil, reseñó el medio Noticias Barquisimeto.

Las autoridades municipales y regionales reiteraron su compromiso con la protección de los derechos de los niños.

Noticia al Día