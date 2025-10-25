Sábado 25 de octubre de 2025
Sucesos

Padre golpeó bestialmente a su bebé en plena vía pública de Barquisimeto

El hombre fue capturado

Por Greily Nuñez

Padre golpeó bestialmente a su bebé en plena vía pública de Barquisimeto
Un hombre golpeó bestialmente a su bebé, en plena vía pública de Nueva Segovia, en Barquisimeto.

La agresión fue grabada en cámaras de seguridad que se encontraban en la vía y de inmediato fue viralizada en redes sociales.

Las autoridades del Cuerpo de Policía del Municipio Iribarren (CPMI), en coordinación con la ZODI-Lara, no dudaron en buscar al hombre y aprehenderlo.

El señalado, de nombre, César Gándara, fue llevado al comando policial.

Por su parte, la Fiscalía Vigésima del estado Lara, a cargo de la Dra. Soilianny Vásquez, fue notificada del caso para iniciar las investigaciones por maltrato infantil, reseñó el medio Noticias Barquisimeto.

Las autoridades municipales y regionales reiteraron su compromiso con la protección de los derechos de los niños.

Noticias Relacionadas

Al Dia

Melissa con 120 kilómetros por hora, se formó en el mar Caribe y el Centro de Huracanes activó alertas en varios países

La mañana del sábado 25 de octubre, el huracán Melissa se formó en el mar Caribe después de intensificarse rápidamente…
Al Dia

Estadounidense pagará cadena perpetua por asesinar a su esposa venezolana en Pensilvania

El caso ocurrió en diciembre del 2023
Sucesos

Dos primos muertos al volcarse e incendiarse su camioneta en Táchira

Se dedicaban al cultivo y venta de productor agrícolas
Sucesos

Obsesionado degolló a su vecina en Barinas

El hombre confesó el crimen

