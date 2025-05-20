Pagará 25 años de cárcel por asesinar a una quinceañera en Portuguesa

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó sobre la sentencia que le efectuaron a un hombre por femicidio agravado.

El condenado, de nombre, José Ávila, pagará 25 años de cárcel por asesinar a una quinceañera.

El brutal ataque ocurrió en una finca del municipio Araure, cuando en medio de una discusión sentimental la ahorcó. Luego, le aplastó la cara con un bloque. El femicida pagará su condena en un centro de reclusión de la localidad.

