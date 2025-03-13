Martes 23 de septiembre de 2025
Al Dia

"Pagué por el concierto de Morat, lo cancelaron y aún no me reembolsan mi dinero": Denuncia Yulimar Murillo

Dos fechas dieron para su presentación y ninguna se realizó

Por Greily Nuñez

Foto: Xiomara Solano
A las oficinas de Noticia al Día, se presentó la joven, Yulimar Murillo, para denunciar la presunta estafa que realizaron los organizadores del concierto de Morat en el país.

Informó, que los promotores de Aguacate Live, anunciaron la llegada de la agrupación colombiana, quienes se presentarían el pasado mes de junio del 2024, en Caracas.

"Una semana antes del evento informaron sobre la cancelación y dijeron que reembolsarían el dinero. Luego dijeron que la fecha iba a ser reprogramada para noviembre de ese año y después confirmaron que no había concierto. Hasta la fecha, estoy esperando mi dinero y nada, no se pronuncian al respecto", dijo la joven.

Acotó, que está en un grupo de Whatsapp con 900 personas, quienes también se encuentran afectadas por esta irregularidad. "Esta misma empresa fue la que trajo a las hermanas AS-ASH y a muchas personas le enviaron por correo para decirles que si querían podían ver este concierto, pero que debían dar un dinero adicional, y varias personas lo aceptaron. ¿Qué pasó?, también cancelaron esta presentación y ahora es más el dinero que deben".

Murillo, solo exige que le regresen los 45 dólares que pagó para ver a sus artistas, puesto que con su esfuerzo reunió el dinero y pagó una entrada que no disfrutó.

Noticia al Día

Trump acusa a la ONU:

La solidaridad no se clausura: Pese al cierre de su fundación, Orlando sigue sirviendo comida a quienes más lo necesitan

Las graves acusaciones que persiguen al padre de Elon Musk

El show de Bad Bunny en Puerto Rico bate un nuevo récord mundial

Secuestraron a comerciante en Maracay

Reportan incendio en un estacionamiento del Metro de Caracas

LaLiga respalda jugar en Estados Unidos el Barcelona-Villareal

Se ahogó niño de 2 años en la piscina de una vecina en Mene Mauroa

Maracaibo se vestirá de rosa

Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA excluir a Israel de sus competiciones

Vallenato de ALTO VOLTAJE que no se puede ignorar

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Juancho de la Espriella estalla contra festivales vallenatos: “Todo es una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa”

Una venezolana muerta y su hija herida al ser tiroteadas en México

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Trump lanza mensaje a Venezuela ante la ONU:

Misterio de

A balazos y granadas atacaron una vivienda en Maracaibo

