"Pagué por el concierto de Morat, lo cancelaron y aún no me reembolsan mi dinero": Denuncia Yulimar Murillo

A las oficinas de Noticia al Día, se presentó la joven, Yulimar Murillo, para denunciar la presunta estafa que realizaron los organizadores del concierto de Morat en el país.

Informó, que los promotores de Aguacate Live, anunciaron la llegada de la agrupación colombiana, quienes se presentarían el pasado mes de junio del 2024, en Caracas.

"Una semana antes del evento informaron sobre la cancelación y dijeron que reembolsarían el dinero. Luego dijeron que la fecha iba a ser reprogramada para noviembre de ese año y después confirmaron que no había concierto. Hasta la fecha, estoy esperando mi dinero y nada, no se pronuncian al respecto", dijo la joven.

Acotó, que está en un grupo de Whatsapp con 900 personas, quienes también se encuentran afectadas por esta irregularidad. "Esta misma empresa fue la que trajo a las hermanas AS-ASH y a muchas personas le enviaron por correo para decirles que si querían podían ver este concierto, pero que debían dar un dinero adicional, y varias personas lo aceptaron. ¿Qué pasó?, también cancelaron esta presentación y ahora es más el dinero que deben".

Murillo, solo exige que le regresen los 45 dólares que pagó para ver a sus artistas, puesto que con su esfuerzo reunió el dinero y pagó una entrada que no disfrutó.

Noticia al Día