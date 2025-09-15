Paralizadas 16 empresas por contaminar el medio ambiente en el país

Por infringir en la generación de emisiones contaminantes a la atmósfera, contaminar las fuentes hídricas y desechar residuos peligrosos para el ambiente, fueron paralizadas actividades en 16 empresas de 113 que fueron inspeccionadas del 08 al 14 de septiembre.

En los operativos de fiscalización que acciona semanalmente el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y en cumplimiento de la normativa ambiental vigente en Venezuela.

Importante señalar, que entre las empresas paralizadas se encuentran autolavados, cambios de aceite y filtro de vehículos, procesadoras de alimentos para animales, fábricas de plásticos, productos químicos, de limpieza; del mismo modo se informa que durante los operativos, se instruyeron 113 informes técnicos, se elaboraron 14 actas administrativas sancionadoras y se expidieron 76 citaciones a empresas infractoras, también de proceder con la retención de materiales y equipos que en su utilización, afectan el ambiente.

Noticia al Día / Nota de prensa